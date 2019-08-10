Son Dakika Haberleri: Göçmenleri taşıyan araç su kanalına düştü, 10 yaralı
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Göçmenleri taşıyan araç su kanalına düştü, 10 yaralı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan araç, su kanalına düştü.

Göçmenleri taşıyan araç su kanalına düştü, 10 yaralı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan araç, su kanalına düştü. Kazada 10 göçmen yaralanırken sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza Keşan- İpsala yolu üzerinde 22.40 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenleri taşıyan araç, Keşan'dan İpsala yönünde hızlı seyrediyordu. Beğendik Beldesi kavşağına gelen aracın şoförü direksiyon hakimiyetti ardından yağmur suyu toplama kanalına düştü. Kazada 10 düzensiz göçmen yaralanırken, yaralılar ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise kazanın ardından tarlaların içine koşarak kaçtı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
Yunanistan, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:30 Kaynak: İHA
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