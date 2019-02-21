Son Dakika Haberleri: Göçmenleri Taşıyan Araç Sulama Kanalına Uçtu: 1 Ölü, 11 Yaralı

Göçmenleri Taşıyan Araç Sulama Kanalına Uçtu: 1 Ölü, 11 Yaralı

1 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesinde göçmenleri taşıyan araç sulama kanalına uçtu.

Göçmenleri Taşıyan Araç Sulama Kanalına Uçtu: 1 Ölü, 11 Yaralı, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesinde göçmenleri taşıyan araç sulama kanalına uçtu.

Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan B.E. yönetimindeki 34 BF 7819 plakalı hafif ticari araç, Gala Gölü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada sürücü B.E. olay yerinde hayatını kaybederken, Bangladeş uyruklu 11 kaçak göçmen yaralandı. Yararılar ambulanslarla Enez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:16 Kaynak: İHA

Enez, Edirne, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hasta Bezinde de Haksız Fiyat Artışı Tespit Edildi Ayvacık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada

Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu Komşusunun İç Çamaşırlarını Çalan Sapıktan Pişkin Savunma: Aşk Kurbanı Oldum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 10:39:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göçmenleri Taşıyan Araç Sulama Kanalına Uçtu: 1 Ölü, 11 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]