Göçmenleri Taşıyan Araç Sulama Kanalına Uçtu: 1 Ölü, 11 Yaralı
1 saat önce
Edirne'nin Enez ilçesinde göçmenleri taşıyan araç sulama kanalına uçtu.
Edirne
'nin Enez
ilçesinde göçmenleri taşıyan araç sulama kanalına uçtu. Yunanistan
'a geçmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan B.E. yönetimindeki 34 BF 7819 plakalı hafif ticari araç, Gala Gölü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada sürücü B.E. olay yerinde hayatını kaybederken, Bangladeş
uyruklu 11 kaçak göçmen yaralandı. Yararılar ambulanslarla Enez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:16 Kaynak: İHA
Hasta Bezinde de Haksız Fiyat Artışı Tespit Edildi
Ayvacık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada
Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu
Komşusunun İç Çamaşırlarını Çalan Sapıktan Pişkin Savunma: Aşk Kurbanı Oldum