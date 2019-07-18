Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi
3 saat önce
Ekiplerin devrilen minibüsten yaralıları taşıması Ekiplerin yaralıları ambulansa götürmesi VAN - Van'ın Özalp ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:02 Kaynak: AA
Ekiplerin devrilen minibüsten yaralıları taşıması
Ekiplerin yaralıları ambulansa götürmesi VAN - Van
'ın Özalp
ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrildi
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor