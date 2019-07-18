Son Dakika Haberleri: Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi
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Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

3 saat önce

Ekiplerin devrilen minibüsten yaralıları taşıması Ekiplerin yaralıları ambulansa götürmesi VAN - Van'ın Özalp ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrildi.

Ekiplerin devrilen minibüsten yaralıları taşıması
Ekiplerin yaralıları ambulansa götürmesi VAN - Van'ın Özalp ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrildi
Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi
Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:02 Kaynak: AA
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