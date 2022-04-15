Son dakika 3. sayfa: Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

15.04.2022 01:13

Edinilen son dakika gelişmesine göre Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı Edirne'de göçmenleri taşıyan hafif ticari aracın bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 göçmen yaralandı.

Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

EDİRNE - Edirne'de göçmenleri taşıyan hafif ticari aracın bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 göçmen yaralandı.

Kapıkule Sınır Kapısı yolunda K.T'nin kullandığı 34 BAU 894 plakalı hafif ticari araç ile M.D'nin kullandığı 34 EPZ 784 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan devrilen araçta bulunan 7 göçmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı göçmenler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Son dakika 3. sayfa: Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı - Son Dakika
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