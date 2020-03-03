Göçmenlerin arasına karışan FETÖ ve PKK şüphelisi 9 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmenlerin arasına karışan FETÖ ve PKK şüphelisi 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Göçmenlerin arasına karışan FETÖ ve PKK şüphelisi 9 kişi yakalandı

16 dakika önce

EDİRNE'de, göçmenlerin arasına karışarak Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi 9 kişi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Göçmenlerin arasına karışan FETÖ ve PKK şüphelisi 9 kişi yakalandı, System.String[]

EDİRNE'de, göçmenlerin arasına karışarak Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi 9 kişi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Hudut Karakolu ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Doyran Köyü ve Karaağaç Mahallesi'nde, 1'inci derece askeri yasak bölgede denetim yaptı. Denetimler sırasında, göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi 9 kişi yakalanarak, gözaltına aldı. Şüphelilerden 8'i jandarmaya, 1'i Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polise teslim edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Jandarmadaki 8 şüphelinin sorguları ise sürüyor.


Hudut Karakolu, Yunanistan, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:06 Kaynak: DHA
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