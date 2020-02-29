Göçmenlerin Avrupa hayali 'fırtına'ya takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmenlerin Avrupa hayali 'fırtına'ya takıldı - Son Dakika

Göçmenlerin Avrupa hayali 'fırtına'ya takıldı

6 saat önce

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından sınır kapılarında ve sahil bölgelerinde hareketlilik yaşanırken, İzmir'de yoğun fırtına ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle mülteciler deniz üzerinden yola çıkmadı.

Göçmenlerin Avrupa hayali 'fırtına'ya takıldı, System.String[]

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından sınır kapılarında ve sahil bölgelerinde hareketlilik yaşanırken, İzmir'de yoğun fırtına ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle mülteciler deniz üzerinden yola çıkmadı.


Türkiye, göçmenlere Avrupa kapılarını açarken yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler sınır kapılarına ve Ege sahillerine çevrildi. Göçmenler, kararın ardından Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçme hayaliyle harekete geçti.


Düzensiz göçmenlerin geçiş noktalarından olan İzmir'de de dün göçmen hareketliliği vardı. Yoğunluğun bazı ilçelere ve otogarlara yansıdığı görüldü.


Fırtına geçit vermedi


Öte yandan, geçişlerin zaman zaman en yoğun noktalarından biri olan Çeşme ilçesinde yoğun bir fırtına ve sağanak yağış vardı. Zaman zaman 80 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle göçmenler deniz üzerinden ilçenin karşısındaki Sakız Adası'na geçmek istese de fırtına geçit vermedi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve emniyet güçleri de, yaşanabilecek olumsuzluğa karşı sabaha kadar devriye attı. Göçmenlerin, fırtına nedeniyle kara yoluyla sınır kapılarına yöneldiği öğrenildi. - İZMİR

Türkiye, Avrupa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alişan, sınıra giden göçmenlere müdahale eden Avrupa ülkelerine tepki gösterdi
Erdoğan'dan "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyenlere yanıt: Terör örgütlerine teslim mi olalım? Esad Rejimini korku sardı! Avrupa ülkelerine "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev

Son Dakika Haberleri
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini
16:33 Harvard'da Anadolu ezgileri
16:00 Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı
15:42 Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 17:15:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göçmenlerin Avrupa hayali 'fırtına'ya takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]