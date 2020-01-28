Göçmenlerin Avrupa'ya geçiş için yeni transit yolu Kıbrıs - Son Dakika
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Göçmenlerin Avrupa'ya geçiş için yeni transit yolu Kıbrıs

6 saat önce

AB istatistiklerine göre, 'göçmen krizi' söyleminden bu yana Güney Kıbrıs’a yapılan sığınma başvurularında 5 kat artış oldu

Göçmenlerin Avrupa'ya geçiş için yeni transit yolu Kıbrıs, System.String[]

Avrupa Birliği'ne (AB) ulaşan sığınmacı sayısı 2015'te yaşanan "göçmen krizi"nden bu yana azalırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ise durum tam tersini gösteriyor. AB istatistikleri Avrupa'da "mülteci krizi" söylemlerinin başlamasından bu yana geçtiğimiz sene Güney Kıbrıs'a yapılan sığınma başvurularında beş kat artış olduğuna işaret ediyor.


Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın raporlarına göre, diğer AB üyesi ülkelerin nüfusuna oranla 2019 yılının üçüncü çeyreğinde Güney Kıbrıs'a 3,305 ilk sığınmacı başvurusu yapıldı. Üye ülkeler listesinde ilk sırada yer alan Güney Kıbrıs'ı ise Malta ve Yunanistan takip etti.

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Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:16 
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