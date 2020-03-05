Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişi sürüyor - Son Dakika

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Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişi sürüyor
6 saat önce
Türkiye'nin Avrupa'ya gidecek göçmenlere engel olmayacağını açıklamasının ardından Edirne'ye gelen göçmenlerin Yunanistan sınırındaki bekleyişi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:05 Kaynak: İHA
Türkiye'nin Avrupa'ya gidecek göçmenlere engel olmayacağını açıklamasının ardından Edirne'ye gelen göçmenlerin Yunanistan sınırındaki bekleyişi sürüyor.
Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye gelen mültecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Meriç Nehri kenarında beklemeye devam eden göçmenler, soğuk havadan korunmak ve geceyi geçirmek için kendilerine küçük çadırlar kurdu. Her şeyden habersiz olan çocuklar ise oyun oynamaya devam etti. - EDİRNE
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