Göçmenlerin bulunduğu araç takla attı: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmenlerin bulunduğu araç takla attı: 8 yaralı - Son Dakika

Göçmenlerin bulunduğu araç takla attı: 8 yaralı

7 saat önce

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Göçmenlerin bulunduğu araç takla attı: 8 yaralı, System.String[]

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü'nün Çalıköy yakınlarında meydana geldi. Yunanistan'a yasa dışı yollardan çıkmak için İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Edirne'ye gelen içinde 2 Suriye, 6 Fas uyruklunun bulunduğu 34 NH 0337 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atarak devrildi. Suriye uyruklu sürücünün kullandığı otomobilde bulunan 8 kaçak göçmen yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürülen 8 göçmen tedavi altına alındı. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Uzunköprü, Suriye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:14 Kaynak: DHA
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