Göçmenlerin bulunduğu araç takla attı: 8 yaralı - Son Dakika

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü'nün Çalıköy yakınlarında meydana geldi. Yunanistan'a yasa dışı yollardan çıkmak için İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Edirne'ye gelen içinde 2 Suriye, 6 Fas uyruklunun bulunduğu 34 NH 0337 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atarak devrildi. Suriye uyruklu sürücünün kullandığı otomobilde bulunan 8 kaçak göçmen yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürülen 8 göçmen tedavi altına alındı. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.