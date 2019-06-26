Son Dakika Haberleri: Göçmenlerin bulunduğu gemi İtalya karasularına girdi
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Göçmenlerin bulunduğu gemi İtalya karasularına girdi

1 saat önce

Alman sivil toplum kuruluşu tarafından Akdeniz'de kurtarılan 42 düzensiz göçmenin bulunduğu gemi, İtalya hükümetinin itirazlarına rağmen İtalya karasularına girdi.

Göçmenlerin bulunduğu gemi İtalya karasularına girdi, System.String[]
Alman sivil toplum kuruluşu tarafından Akdeniz'de kurtarılan 42 düzensiz göçmenin bulunduğu gemi, İtalya hükümetinin itirazlarına rağmen İtalya karasularına girdi.

Akdeniz'de kurtarılan 42 düzensiz göçmenin bulunduğu Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'ın gemisi, İtalya'nın tüm itirazlarına rağmen İtalya karasularına girdi.

İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Lampedusa Adası açıklarında bekletilen gemiyi "korsan gemisi" olarak nitelendirerek, geminin Hollanda veya Almanya'ya gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Göçmen konusunda sert politikaları devreye sokan İtalya hükümeti, Haziran ayının başında insani yardım grupları tarafından işletilen göçmen kurtarma gemilerinin faaliyetlerini durdurmayı amaçlayan bir güvenlik ve göç kararnamesini onaylamıştı. - ROMA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:33 Kaynak: İHA
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