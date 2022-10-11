Göçmenlerin bulunduğu lastik botun motoru arızalandı, ekiplerden yardım istendi - Son Dakika
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Göçmenlerin bulunduğu lastik botun motoru arızalandı, ekiplerden yardım istendi

11.10.2022 21:07
Göçmenlerin bulunduğu lastik botun motoru arızalandı, ekiplerden yardım istendi

Çanakkale açıklarında göçmenlerin bulunduğu lastik botun motoru arızalanınca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istendi.

Çanakkale açıklarında göçmenlerin bulunduğu lastik botun motoru arızalanınca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istendi. Yardıma giden ekipler toplamda 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvacık ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motorunda arıza çıktı. Lastik bot denizde sürüklenince göçmenler durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine giden ekipler lastik botta bulunan 38 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göçmenlerin bulunduğu lastik botun motoru arızalandı, ekiplerden yardım istendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göçmenlerin bulunduğu lastik botun motoru arızalandı, ekiplerden yardım istendi - Son Dakika
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