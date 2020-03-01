Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı (2) - Son Dakika

Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı (2)

6 saat önce

GÖÇMENLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYORTürkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya doğru gidiyor.

Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı (2), System.String[]

GÖÇMENLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya doğru gidiyor. Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup göçmenin botları arıza yaptı, mahsur kalan göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Midilli Adası'na geçmek isteyen, yanlarında yiyecekleri bulunan göçmenlerin Sivrice Koyu'ndaki bekleyişleri sürüyor.


Bulgaristan, Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:17 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Karayoluyla avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi
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