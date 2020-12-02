Göçmenlerin işgücü ve eğitim durumları masaya yatırıldı - Son Dakika

Göçmenlerin işgücü ve eğitim durumları masaya yatırıldı

02.12.2020 14:39
Göçmenlerin işgücü ve eğitim durumları masaya yatırıldı, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı göçmenlerin işgücü ve kabiliyetlerini haritalandırmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projesinin yaygınlaştırma toplantısına ev sahipliği yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı göçmenlerin işgücü ve kabiliyetlerini haritalandırmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projesinin yaygınlaştırma toplantısına ev sahipliği yaptı.

AB fonlarıyla desteklenen ve Sofya Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirilen göçmenlerin işgücü ve kabiliyetlerini haritalandırmayı amaçlayan toplantı Samsun'da gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ev sahipliği yaptığı toplantıya proje koordinatörleri Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme uzmanları öğretmen Ayşe Betül Candar ve öğretmen İlyas Ayyıldız konuşmacı olarak katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'ndaki toplantıda Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri ile il müftülüğünün temsilcileri, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, ilçe belediyelerinin ilgili birim temsilcileri, göç ve mültecilik konularını çalışan uzman akademisyenler ve lisansüstü öğrenim gören gönüllü öğrenciler de hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Eyüp Elmas, göç ve göçmenlik konusunun, dünyada artan siyasal, sosyal ve ekonomik krizler sebebiyle yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu söyledi. Yaygınlaştırma toplantısına Düzce'den katılan proje koordinatörü öğretmen Ayşe Betül Candar ise yaptığı sunumda, kısa adı 'ALMIT' olan projenin amacının ülkemizde bulunan yabancı uyruklu göçmenlerin iş becerilerinin ve eğitim durumlarının belirlenmesine yönelik bir çalışma olduğunu ifade etti. Program soru-cevap bölümü ile devam etti. - SAMSUN

Göçmenlerin işgücü ve eğitim durumları masaya yatırıldı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Göçmenlerin işgücü ve eğitim durumları masaya yatırıldı - Son Dakika


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