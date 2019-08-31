Son Dakika Haberleri: Göçmenlerin kaçak geçişini mobil radar önledi
Son Dakika Güncel Haber

Göçmenlerin kaçak geçişini mobil radar önledi

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yaparken sahil güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen 33 kaçak göçmen, yakalandı.

Göçmenlerin kaçak geçişini mobil radar önledi, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yaparken sahil güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen 33 kaçak göçmen, yakalandı.
Sahil Güvenlik mobil radarı dün saat 05.30'da, Kuşadası açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin, Yunan Adaları'na gitmeye çalıştığını tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu ekibi tarafından durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu 18'i erkek, 7'si kadın ve 8'i çocuk toplam 33 kişi yakalandı. Yakalanan kaçaklar, sahil güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri yapılan Suriyeli grup, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi
2 bin 500 polis adayı alınacak Devrik lider Ömer el-Beşir, Suudi Veliaht Prens Selman'dan 25 milyon dolar aldığını itiraf etti Batman otogarındaki cinayet zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Onların kanını içerim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:46:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göçmenlerin kaçak geçişini mobil radar önledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]