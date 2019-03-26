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Göçmenlerin Kaçak Yolculuğu Ankara'da Sona Erdi

1 saat önce

Göçmenlerin kaçak yolculuğu Ankara'da sona erdi 51 kaçak göçmen Ankara'da yakalandıANKARA - Başkentte Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye girişleri sağlanan 51 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.

Göçmenlerin Kaçak Yolculuğu Ankara'da Sona Erdi, System.String[]
Göçmenlerin kaçak yolculuğu Ankara'da sona erdi
51 kaçak göçmen Ankara'da yakalandı

ANKARA - Başkentte Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye girişleri sağlanan 51 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.
Ankara'da Mamak ilçesinde, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ülkeye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Mamak'ta Çalışkanlar uygulama noktasında, gece 02.30 sıralarında durumundan şüphelenilerek durdurulan İzmir plakalı otobüsten 1 Mısır, 1 Bangedeş, 2 Filistin, 2 Somalı, 11 Suriye, 34 Afganistan uyruklu olmak üzere toplamda yabancı uyruklu kişi yakalandı. Bu kişilerin yanında araç sürücüleri M.M, S.G ve araç muavini Z.K isimli kişilerde göz altına alındı. 25 Afgan uyruklu kişinin sahte belge kullandıkları gerekçesi ile TCK'nın 207. maddesi uyarınca "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem yapıldı. Araç sürücüleri ve muavini hakkında da "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan gerekli yasal işlemler başlatıldı.Yabancı uyruklu kişiler Emniyetteki işlemlerinin ardından bir kısmı ülkelerine gönderilecek, bir kısmı da yardım kaplarına alınacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

Mamak, Ankara, 3. Sayfa
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