Göçmenlerin kalkınmaya etkileri MATILDE projesiyle incelenecek - Son Dakika

Bölgesel Kalkınma Araştırma Enstitüsü (EURAC) tarafından koordine edilen, Avrupa Birliğinin UFUK 2020 programınca fonlanan Avrupa'nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi (MATILDE) Projesiyle 10 Avrupa ülkesinde göçün, kırsal ve dağlık bölgelerdeki kalkınma süreçlerine katkısı incelenecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Hayata Destek Derneğiyle yürütülen MATILDE araştırma projesi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesini kapsıyor.

Şubat'ta başlayarak 3 yıl sürmesi planlanan proje kapsamında, Avrupa'da 13 bölgede göçün kırsal ve dağlık alanlardaki yerel etkilerini inceleyen vaka çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar, ülkelerdeki farklı yönetim biçimlerini ve eğitim, hayat boyu öğrenme, göçmenlerin iş gücü piyasalarına katılımı, sağlık, hareketlilik ve eşitliği içeren çeşitli politika alanlarını kapsayacak.

Proje, kentsel bölgelerin dışında kalan yerel kamusal alanlara yoğunlaşarak göçe dair yanlış algıların ele alınması, göç ve göçmen karşıtı egemen tutumun dönüştürülmesi ve vatandaşların göçle ilgili tartışmalara daha bilinçli bir şekilde katılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.



Silivri ve Çatalca bölgeleri incelenecek

Türkiye'de göç ile ilgili araştırmalarda genellikle başta Suriyeliler olmak üzere geçici koruma altında bulunan göçmenlerin kentsel alandaki varlıkları ele alınıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesinin dahil olduğu bu araştırma projesindeyse İstanbul'un Silivri, Çatalca gibi tarımsal üretimin yapıldığı ilçelerde göçün tarihsel süreçteki toplumsal, iktisadi ve kültürel etkileri incelenecek.

Ayrıca hukuki düzenlemelerin bu bölgelerde yaşayan göçmenlerin çalışma yaşamlarını nasıl etkilediği araştırılacak. Bu süreçte, İstanbul Bilgi Üniversitesi, projenin Türkiye ayağındaki diğer ortağı olan Hayata Destek Derneği ile birlikte çalışacak.

MATILDE projesinin bilimsel koordinatörü Andrea Membretti, göçün, göç alan toplumlar ve bölgeler için yük oluşturduğuna dair genel bakış açısını tersine çevirmeye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "MATILDE, araştırma enstitüleri ve uygulayıcıların iş birliği sayesinde, göçü yerel kalkınma için bir kaynağa dönüştürebilecek şartlar ve politikalarla ilgili rehberlik sağlayacak. Avrupa Birliği topraklarının yüzde 80'i kırsal, dağlık ve ücra bölgelerden oluşuyor. Günümüzde göç gibi temel bir konu tartışılırken bu bölgelerde yaşayan tüm paydaşların bakış açılarının da yeteri kadar görünür kılınması teşvik edilmeli." ifadelerini kullandı.