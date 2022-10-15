Göçmenlerin kayıtsız barınmasını sağlayan 9 şahsa adli kontrol - Son Dakika
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Göçmenlerin kayıtsız barınmasını sağlayan 9 şahsa adli kontrol

15.10.2022 00:57
Göçmenlerin kayıtsız barınmasını sağlayan 9 şahsa adli kontrol

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollar ile yurtdışına kaçmak için ilçeye gelerek otellerde belgesiz konaklayan düzensiz göçmenlere ve konaklama tesisi yetkililerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şahıs adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollar ile yurtdışına kaçmak için ilçeye gelerek otellerde belgesiz konaklayan düzensiz göçmenlere ve konaklama tesisi yetkililerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şahıs adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen düzensiz göçmen faaliyetlerini önleme uygulamalarında ilçe merkezi ve mahallerinde tespit edilen 9 otel baskınında belgesiz konaklayan, içlerinde çocukların ve kadınların da olduğu kişiler emniyet merkezindeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine sevk edildi. Yasadışı düzensiz göçmenleri tesislerinde para karşılığı barındıran 9 otel, apart ve pansiyon işletmecisi gözaltı süreçlerinin dolmasının ardından çıkarıldıkları Marmaris Adliyesinde, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahıslara ayrıca idari para cezası ve ruhsat iptali cezaları da verildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sadece otel, apart, pansiyonlar değil, evlerini günü birlik kiraya verenlerin de mercek altına alınarak denetimlere devam edileceği belirtilerek, vatandaşların şüphelendikleri durumlar karşısında 112 ihbar hattını arayarak bildirimde bulunmalarını istendi. - MUĞLA

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Turistlik tesis işletmecisi 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı Turistlik tesis işletmecisi 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı Düzensiz göçmenleri kayıtsız barınmasını sağlayan 9 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı Düzensiz göçmenleri kayıtsız barınmasını sağlayan 9 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göçmenlerin kayıtsız barınmasını sağlayan 9 şahsa adli kontrol - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göçmenlerin kayıtsız barınmasını sağlayan 9 şahsa adli kontrol - Son Dakika
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