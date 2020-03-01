Göçmenlerin otogarda oluşturduğu "Avrupa" yoğunluğu sürüyor - Son Dakika
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Göçmenlerin otogarda oluşturduğu "Avrupa" yoğunluğu sürüyor

6 saat önce

Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler bugün de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

Göçmenlerin otogarda oluşturduğu

Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler bugün de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Oluşan yoğunluk nedeniyle göçmenler otobüs saatlerini, bekleme salonlarında yerlerde oturarak bekledi.

Sınır kapılarının göçmenlere açılmasının ardından ülkenin çeşitli bölgelerindeki göçmenler Avrupa'ya gitmek için harekete geçti. Yunanistan ve Bulgaristan'a gidip oradan Avrupa'ya geçme hayali kuran göçmenler bugün de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Suriyeli, Cezayirli, Faslı ve Afganistanlı sığınmacılar Avrupa'ya ulaşmak için sabahın ilk saatlerinden itibaren Otogar'da bekleyişlerini sürdürdü.

Mülteciler oluşan yoğunluktan dolayı Edirne araçlarına binebilmek için otobüs firmalarının bekleme salonlarında yerlerde oturarak bekledi. Çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan göçmenler otobüs biletlerini aldıktan sonra Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle Edirne'ye doğru yola çıktı.

"SURİYELİLER 'BİZ GEÇTİK' DEDİLER, ŞİMDİ YUNANİSTAN'DALAR"

Suriye'den 8 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen Bekir, "2012'de geldik, 8 yıldır Türkiye'deyiz. Antalya, Adana ve İzmir'de yaşadık. İşe göre gezdik. Şimdi gidiyoruz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Türkiye'den bize sınırları açtılar çok yardımcı oldular. Şimdi Edirne'ye gidiyoruz. Oradan sınırdan geçene kadar. Geçen arkadaşlarımız var bize öyle dediler. Bir arkadaşlar konuştum ben. O bana 'Ben dün gece geçtim' dedi. Biz de Antalya'dan bindik geldik. Suriyeliler 'Biz geçtik' dediler. Şimdi Yunanistan'dalar. O yüzden biz de geldik" dedi.

(İHA)

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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