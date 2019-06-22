Son Dakika Haberleri: Göçmenlerin sınır dışı edilmesinde geri adım
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Göçmenlerin sınır dışı edilmesinde geri adım

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin yarından itibaren toplatılarak sınır dışı edilmesi sürecini iki hafta ertelediğini duyurdu.

Göçmenlerin sınır dışı edilmesinde geri adım, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin yarından itibaren toplatılarak sınır dışı edilmesi sürecini iki hafta ertelediğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:28 
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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