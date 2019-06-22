Göçmenlerin sınır dışı edilmesinde geri adım
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin yarından itibaren toplatılarak sınır dışı edilmesi sürecini iki hafta ertelediğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:28
ABD Başkanı Donald Trump
, yasa dışı göçmenlerin yarından itibaren toplatılarak sınır dışı edilmesi sürecini iki hafta ertelediğini duyurdu.
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