Göçmenlerin sınıra akını sürüyor - Son Dakika

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan sınır kapılarını kapatmasına karşın göçmenler, tüm engelleri aşarak bu ülkeye geçişlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en büyük yoğunluk sınır kapısının çevresinde yaşanıyor. Yunanistan'ın TOMA'dan sıkılan su ve gaz bombaları ile sert müdahalede bulunup, dağıtmaya çalıştığı göçmenler, engellemelere rağmen Yunanistan'a geçmeyi sürdürüyor. Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla binlerce kişi Yunanistan'a geçti.

Göçmenler, sınırı geçip, başta Almanya ve Fransa olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini söyledi. Yunanistan'a geçen Afganistan uyruklu Zeynep Emeni (17), Yunan polisinin ailesiyle birlikte kendisini yakalayıp, paralarını alarak darbettikten sonra Türkiye'ye gönderdiğini söyledi.

?Ailesiyle birlikte geçtiği Yunanistan'a yakalanıp gönderilen Leyla Elrecap, "Beni yaklaşık bin kişinin olduğu bir odaya koydular. Ayakkabılarımın bağını alıp bizi kapalı bir arabaya koydular. Daha sonra zorla Türkiye'ye gönderdiler" dedi.

Bu arada Pazarkule Sınır Kapısı'nda rahatsızlanan göçmenlere ise bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor.