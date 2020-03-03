Göçmenlerin sınırdaki yaşamı 5'nci gününde - Son Dakika
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Göçmenlerin sınırdaki yaşamı 5'nci gününde

6 saat önce

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler Edirne'ye gelişleri 5'nci günde de sürüyor.

Göçmenlerin sınırdaki yaşamı 5'nci gününde, System.String[]

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler Edirne'ye gelişleri 5'nci günde de sürüyor. Pazarkule Sınır Kapısı çevresi başta olmak üzere sınır bölgesinde Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyen göçmenler, geceleri Geceleri soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışanların yanı sıra çevredeki kuru ağaçları ve kütükleri kesiyor, brandalarla korunaklı alanlar oluşturmaya çalışıyor

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri 5'inci gününde de sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en büyük yoğunluk sınır kapısının çevresinde yaşanıyor. Yunanistan'ın TOMA'dan sıkılan su ve gaz bombaları ile sert müdahalede bulunup, dağıtmaya çalıştığı göçmenler, engellemelere rağmen Yunanistan'a geçmeyi sürdürüyor.

Göçmenlerin en yoğun olduğu Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde sınır kapısının açılmasını bekleyişleri devam ediyor. Geceleri soğuk havada ateşler yakarak ısınmaya çalışanların yanı sıra çevredeki kuru ağaçları ve kütükleri kesiyor, brandalarla korunaklı alanlar oluşturmaya çalışıyor

Bir grup göçmen saz çalarak ve bir su bidonu ile ritim tutarak, kendi yörelerine ait şarkılar söyleyip, dans etti. Çocuklar ise çevredeki ağaçlara tırmanarak eğleniyor, çocukluklarını yaşıyor.


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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:01 Kaynak: DHA
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