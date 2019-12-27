Göçmenlikten bıkan pelikan, Karina'nın gözdesi oldu - Son Dakika
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Göçmenlikten bıkan pelikan, Karina'nın gözdesi oldu

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesinin turizm bölgesi Karina'ya yuva edinerek evcilleşen pelikan, bölge halkının gözdesi haline geldi.

Göçmenlikten bıkan pelikan, Karina'nın gözdesi oldu, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesinin turizm bölgesi Karina'ya yuva edinerek evcilleşen pelikan, bölge halkının gözdesi haline geldi.


Dilek Yarım Adası Milli Parkı sınırları içinde Büyük Menderes Deltası ve Ege Denizini kucaklayan Karina, çok sayıda göçmen kuşun uğrak yerlerinden birisi. Ancak bu göçmen kuşlardan arasında yer alan bir pelikan, Karina'yı çok sevince göçmenliği bırakıp burayı yuva edindi. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Karina'da bulunan restaurant çalışanları da bu pelikanı sahiplendi. Pelikana 'Yaşar' adını takan Karina sakinleri, pelikanı elleriyle beslemekle kalmıyor, herhangi bir evcil hayvan gibi başını okşayıp seviyor. Yaban hayatın simgelerinden biri olan pelikan ise bu durumdan hiç şikayetçi değil. 8 aydır Karina'da yaşamını sürdüren pelikan, Ege'nin cennet köşesi Doğanbey'i terk edecek gibi görünmüyor.


Pelikanı sahiplenen esnaflar; "Biz pelikanımızdan memnunuz. Buraya gelen konukların da oldukça ilgisini çekiyor. Deniz kenarında yaşayan ördek gibi canlılarımız vardı. Şimdi de pelikanımız oldu. Çok memnunuz, o da bizden memnun" diyorlar. - AYDIN

Doğanbey, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:13 Kaynak: İHA
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