Göçmez: "Kimsenin gözünün yaşına bakmayız" - Son Dakika

Göçmez: "Kimsenin gözünün yaşına bakmayız"

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, "Kaliteli ve geniş bir kadro kurduk. Biz üzerimize düşeni yaptık. Artık herkes üzerine düşeni yapacak.

Göçmez:

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, "Kaliteli ve geniş bir kadro kurduk. Biz üzerimize düşeni yaptık. Artık herkes üzerine düşeni yapacak. Yapmayanların gözünün yaşına bakmayız" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden RH Bandırmaspor'da transfer sezonunun sona ermesi ile birlikte Milli Takım maçı için verilen arada oyuncuların birbirine uyumu ve hazırlıklar sürüyor.

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, Ak Parti İlçe teşkilatını ziyaretinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kaliteli ve geniş bir kadro kurduk. Biz üzerimize düşeni yaptık. Artık top oyuncularda ve teknik kadroda herkes üzerine düşeni yapacak. Yapmayanların gözünün yaşına bakmayız" dedi.

"Hedef artık Play-Off olmalı"

30 kişilik kaliteli, geniş ve alternatifli bir kadro kurulduğunu belirten Onur Göçmez, "Sene başında en büyük handikabımız pandemi nedeniyle hazırlık maçı yapamamamız oldu. Ligde oynadığımız 4 maçı hazırlık maçları gibi yorumluyoruz. Bu maçlarda iyi oynamamıza karşın hedeflediğimiz puanlara ulaşamadık. Son günlerde yaptığımız transferler ile açık ara ligde kalma hedefimizi aştığımızı düşünüyoruz. Bu kadroyla artık hedefimiz Play-off'lar olmalıdır. Çok üst düzey bir 10 numara aldık. Ligin en iyi 3 kalecisi bizde. Mahamadou Ba gibi bir yıldız adayını transfer ettik. Orhan Ovacıklı gibi şehrin havasını bilen bir oyuncumuz var.Önümüzdeki 3 maçta en az 7 puan almayı hedefliyoruz. Bu puanlar ile ligdeki sıralamamızda yükselişe geçmiş olacağız "dedi.

"Şimdiye kadar sadece 80 forma satılmış"

Sosyal medyada birçok taraftarın forma satın aldığını gördüğünü ifade eden Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, "Ancak şu ana kadar toplam 80 forma satıldığını belirledik. Görünen o ki, aynı formalar ile sosyal medyada paylaşımlar yapılmış" diye konuştu.

Basın mensuplarının bir yabancı ile ligin en kalecilerinden biri tribünde oturmak zorunda kalacak sorusuna yanıt veren Onur Göçmez, "Evet, dediğiniz doğru, ancak bu da takım içindeki rekabeti arttıracak. İyi olan formayı alacak. Alamayanlarda tribünde oturacak. Bu konuda en büyük sorumluluk Serdar Samatyalı ve Teknik ekipte olacak "dedi. - BALIKESİR

Göçmez: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız
Göçmez: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, AK Parti, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göçmez: 'Kimsenin gözünün yaşına bakmayız' - Son Dakika Spor

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