Son Dakika Haberleri: 'Göçtük Sevdadan'' Müzikseverlerle Buluştu

'Göçtük Sevdadan'' Müzikseverlerle Buluştu

3 saat önce

Bestesi Eric Satie'ye ait olan Arap yarım adasının en beğenilen ezgilerinden ''Ya Sidi'' adlı eseri Sibel Algan'ın sözleri ile Türkçeye uyarlayan Cenk Eren, yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

'Göçtük Sevdadan'' Müzikseverlerle Buluştu, System.String[]

''Göçtük Sevdadan'' adını verdiği yeni teklisi ile sıra dışı bir çalışmaya imza atan başarılı sanatçı, daha önce yaptığı açıklamada şarkıyı hamamda keşfettiğini dile getirerek dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Yeni şarkısı ''Göçtük Sevdadan''ın sanat hayatının en özel eserlerinden biri olduğunu söyleyen ve tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştuklarını müjdeleyen Cenk Eren, şarkının 2019 yılının hitlerinden biri olacağını iddia etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:42 Kaynak: Bültenler

Cenk Eren, Güncel
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