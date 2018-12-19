'Göçtük Sevdadan'' Müzikseverlerle Buluştu

''Göçtük Sevdadan'' adını verdiği yeni teklisi ile sıra dışı bir çalışmaya imza atan başarılı sanatçı, daha önce yaptığı açıklamada şarkıyı hamamda keşfettiğini dile getirerek dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Yeni şarkısı ''Göçtük Sevdadan''ın sanat hayatının en özel eserlerinden biri olduğunu söyleyen ve tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştuklarını müjdeleyen Cenk Eren, şarkının 2019 yılının hitlerinden biri olacağını iddia etti.