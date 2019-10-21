Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, ilçede göçün tersine döndüğünü bildirdi.

Ulgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2500 nüfuslu ilçede 250, ilçeye bağlı köylerde ise yaklaşık 400 inşaatın ruhsat müracaatının olduğunu söyledi.

Yapılan inşaatların artık Posof'un göç veren değil göç alan yerleşim yeri konumuna geldiğini gösterdiğini belirten Ulgar, şunlar kaydetti:

"Bu memleketi yeniden canlandırmak istiyoruz. Bu bizim hayalimiz, plan ve projemizdi. Hamt olsun bunu gerçekleştirdik. Tanıtımlarla göçü tersine döndürdük. İlçemizde ciddi manada bir inşaatlaşma var. Şu an ilçe merkezinde 250 daire üzerinde ruhsatlandırılmış inşaatın yapılmasına onay verdik. Köylerimizde ise yaklaşık 400 yapılaşma söz konusu."

Ulgar, hemşehrilerinden baba ocağına sahip çıkmalarını istedi.