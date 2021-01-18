Göçük altında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp'ta - Son Dakika

Göçük altında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp'ta

18.01.2021 14:38

- Göçük altında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp'ta Gaziantep'te, 4 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı metruk binanın çökmesi sonucu moloz yığınları altında kalarak hayatını kaybeden Fatma Rahman'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- Göçük altında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp'ta

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 4 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı metruk binanın çökmesi sonucu moloz yığınları altında kalarak hayatını kaybeden Fatma Rahman'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Savcılı Mahallesi Şimşek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk binada yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu Fatma Rahman ile çocukları Muhammet Cesim, Ahmet Cesim ve Ömer Halebi'nin yaşadığı metruk bina yoğun yağış sonrası güçsüz kalarak çöktü. Binanın çökmesi sonucu göçük altında kalan Fatma Rahman ile çocukları, olay yerine gelen itfaiye ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şuuru kapalı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Fatma Rahman'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan olayda yaralanan Muhammet Cesim, Ahmet Cesim ve Ömer Halebi'nin durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Göçük altında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp'ta
Göçük altında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp'ta
Göçük altında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp'ta
Göçük altında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp'ta

Adli Tıp Kurumu, Gaziantep, Adli Tıp, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göçük altında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp'ta - Son Dakika


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