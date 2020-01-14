Göçük altında kalan 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçük altında kalan 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Göçük altında kalan 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

7 saat önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyündeki Necati Doğan'a ait iki katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın sonrası meydana gelen göçük altına kalan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Göçük altında kalan 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyündeki Necati Doğan'a ait iki katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın sonrası meydana gelen göçük altına kalan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. 2 yaşındaki Murat Muhammet Doğan'ın naaşı ise aranmaya devam ediyor.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Hacıbekirli köyündeki Necati Doğan'a (54) ait iki katlı evin girişinde mangaldaki alevlerin kapıya sıçraması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Mukaddes Subaşı (51) ile Fadime (26), Necati (5) ve Murat Muhammet Doğan (2) yaşamını yitirdi. Yaralanan Murat Subaşı (50), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Pencereden atlayan Nuray (51) ve ev sahibi Necati Doğan'ın tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

YANGIN KAPIDA ÇIKTIĞI İÇİN DIŞARI ÇIKAMAMIŞLAR

Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 00.30 sıralarında yangın sebebiyle üzücü bir hadise meydana geldiğini söyledi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de olay yerine gelerek Kaymakam Şahin'den bilgi aldı. Şimşek, ihbar alınır alınmaz ekiplerin, olay yerine gelerek yangına hemen müdahale ettiğini söyledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda yangının söndürüldüğünü anlatan Şimşek, "Ancak ev ahşap, toprak ve kerpiç bir ev. Yangın sonucunda göçmeler oluştu. AFAD ekiplerimizin yaptığı çalışmada, göçük altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bunlardan 2'si yetişkin 1'i çocuk. Bir çocuğumuzun daha enkaz altına olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yangın ilk çıktığı anda da 2 kişi kendilerini dışarı atabilmişler. Bunlardan birinin durumu iyi, diğeri tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat da devam ediyor" diye konuştu.

Ev sahibi Necati Doğan ise yangını fark edince camı ve pencere korkuluğunu kırarak dışarı çıktığını anlattı.

Camı kırınca alevlerin daha da arttığına dikkati çeken Doğan, "Ben içerideydim dışarı çıktım. İçeride gelin, ufak çocuklar, gelinin annesi, babası vardı. Ben pencereden atladığımda gelinin babası yanıyorum diye suyun altına yattı. Ben yangını fark ettiğimde büyümüştü." ifadelerini kullandı.

(İHA)

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de olay yerine gelerek Kaymakam Şahin'den bilgi aldı. Şimşek, ihbar alınır alınmaz ekiplerin, olay yerine gelerek yangına hemen müdahale ettiğini söyledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda yangının söndürüldüğünü anlatan Şimşek, "Ancak ev ahşap, toprak ve kerpiç bir ev. Yangın sonucunda göçmeler oluştu. AFAD ekiplerimizin yaptığı çalışmada, göçük altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bunlardan 2'si yetişkin 1'i çocuk. Bir çocuğumuzun daha enkaz altına olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yangın ilk çıktığı anda da 2 kişi kendilerini dışarı atabilmişler. Bunlardan birinin durumu iyi, diğeri tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat da devam ediyor" diye konuştu.

Ev sahibi Necati Doğan ise yangını fark edince camı ve pencere korkuluğunu kırarak dışarı çıktığını anlattı.

Camı kırınca alevlerin daha da arttığına dikkati çeken Doğan, "Ben içerideydim dışarı çıktım. İçeride gelin, ufak çocuklar, gelinin annesi, babası vardı. Ben pencereden atladığımda gelinin babası yanıyorum diye suyun altına yattı. Ben yangını fark ettiğimde büyümüştü." ifadelerini kullandı.

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
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