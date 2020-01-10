Göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika

Göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan 2 işçi, bulundukları yerden çıkarıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan 2 işçi, bulundukları yerden çıkarıldı.

İlçede yapımı süren yeni devlet hastanesinin altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon sistemi için açılan 6 metre derinliğindeki çukurda göçük meydana geldi.

Göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 2 işçi itfaiye ve iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İşçiler sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Kırklareli, Lüleburgaz, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:31 Kaynak: AA
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