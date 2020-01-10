Göçük altında kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçük altında kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Göçük altında kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yapımı süren devlet hastanesi bahçesindeki kanal kazısı sırasında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yapımı süren devlet hastanesi bahçesindeki kanal kazısı sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Lüleburgaz'ın İstiklal Mahallesi'nde yapımı devam eden devlet hastanesi bahçesinde bugün işçilerin kanal kazısı sırasında göçük meydana geldi. 2 işçinin toprak altında kalması üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2 işçi kısa sürede toprak altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı işçiler, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.


- Kırklareli
Devlet Hastanesi, Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi

Son Dakika Haberleri
19:38 Kahramanmaraş 8'inci kattan düşen minik mina yaşamını yitirdi - Son Dakika
19:38 Bitlis'te düdüklü tencereler içerisine gizlenmiş 100 kilo patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
19:37 Teröristlerce araziye tuzaklanan 100 kilogramlık patlayıcıyı imha edildi - Son Dakika
19:35 Bakan Kasapoğlu, Gölbaşı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
19:35 Kadıköy'de yılbaşı gecesi tacize tutuklama - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 19:40:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Göçük altında kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]