Göçük altında kalan 64 yaşındaki vatandaş 15 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Göçük altında kalan 64 yaşındaki vatandaş 15 saat sonra kurtarıldı

06.02.2023 20:09

Adıyaman'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 64 yaşındaki vatandaş, 15 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 64 yaşındaki vatandaş, 15 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da yaşanan depremde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çevre illerden bölgeye gönderilen jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çöken 8 katlı binada enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, 64 yaşındaki Mustafa Ketenci'ye ulaştı. Enkaz altından çıkartılan Ketenci, jandarma ekipleri tarafından sedyeyle çöken binadan indirildi. Daha sonra bir araca alınan Ketenci, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göçük altında kalan 64 yaşındaki vatandaş 15 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göçük altında kalan 64 yaşındaki vatandaş 15 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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