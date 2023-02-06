Adıyaman'da yaşanan depremde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çevre illerden bölgeye gönderilen jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çöken 8 katlı binada enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, 64 yaşındaki Mustafa Ketenci'ye ulaştı. Enkaz altından çıkartılan Ketenci, jandarma ekipleri tarafından sedyeyle çöken binadan indirildi. Daha sonra bir araca alınan Ketenci, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Göçük altında kalan 64 yaşındaki vatandaş 15 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

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