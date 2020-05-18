Göçük altında kalan 70 yaşındaki işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Göçük altında kalan 70 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Kanalizasyon inşaatında göçük oluştu, 1 kişi hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kanalizasyon inşaatı sırasında yaşanan toprak kayması sonucu enkaz altında kalan 70 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, Afyonkarahisar- Ankara karayolu 5. kilometresi Akçin mahallesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kanalizasyon inşaatı sırasında kepçe ile kazılan çukur içerisinde 70 yaşındaki Ali Ek isimli inşaat işçisi, toprak kayması sırasında enkaz altında kaldı. İnşaat işçisini kurtarmak için olay yerine AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kepçe yardımı ile enkaz kurtarma çalışmaları sonucu inşaat işçisi Ali Ek'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay sonrası nöbetçi savcılık tarafından inşaat alanında inceleme başlatıldı.

Ayrıca olay sırasında bir işçinin daha çukur içinde olduğu ve göçük sonrası kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi.