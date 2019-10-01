Göçük altında kalan adam son yolculuğuna uğurlandı
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Kayseri'de dün akşam göçük altında kalarak hayatını kaybeden Y.E, son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:11 Kaynak: İHA
Kayseri'de dün akşam göçük altında kalarak hayatını kaybeden Y.E, son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan mahallesi Evliyalar mevkiinde define aramak için açtıkları tünelde oluşan göçüğün altında kalan Y.E (26), olay yerinde hayatını kaybetti.
Y.E.'nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kayseri şehir mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ
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