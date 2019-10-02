Son Dakika Haberleri: Göçük altında kalan adam son yolculuğuna uğurlandı
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Göçük altında kalan adam son yolculuğuna uğurlandı

19 dakika önce

Göçük altında kalan adam son yolculuğuna uğurlandıKAYSERİ - Kayseri'de dün akşam göçük altında kalarak hayatını kaybeden Y.E, son yolculuğuna uğurlandı.

Göçük altında kalan adam son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ - Kayseri'de dün akşam göçük altında kalarak hayatını kaybeden Y.E, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan mahallesi Evliyalar mevkiinde define aramak için açtıkları tünelde oluşan göçüğün altında kalan Y.E (26), olay yerinde hayatını kaybetti.

Y.E.'nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kayseri şehir mezarlığına defnedildi.

Göçük altında kalan adam son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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