Göçük Altında Kalan Eşek Kurtarıldı
1 saat önce
Çankırı'da göçük altında kalan eşek AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Çankırı'da göçük altında kalan eşek AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Korgun ilçesine bağlı İkiçam köyünde alt katı ahır olarak kullanılan metruk bir ev çatısında biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Çökme sonucu Fazlı Yavuz'a ait eşek göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından eşeği sağ olarak kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:32 Kaynak: AA
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