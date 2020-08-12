Göçük altında kalan hayvanlarının kurtarılmasını böyle beklediler - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde ahırda meydana gelen göçük nedeniyle 7 büyükbaş hayvan telef oldu. Hayvan sahibi ve eşi, göçükten canlı kalan hayvanların kurtarılışını gözyaşları içinde bekledi.

İlçeye bağlı Mengücek Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Ünal Altunbaş, sabah hayvanlarını almaya geldiği ahırın yıkıldığını gördü. Altunbaş'ın durumu bildirmesiyle jandarma ve Talas Belediyesi ekipleri göçüğün meydana geldiği alana geldi. İçeride kalan hayvanlardan sağ kurtulanlar iş makinesi yardımıyla dışarıya çıkartılırken 7 büyükbaş hayvanın ise telef olduğu öğrenildi.

"Kurtarılmalarını gözyaşlarıyla beklediler"

Hayvanların sahibi Ünal Altunbaş ve eşi Meral Altunbaş, ekiplerin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi. Geçimini hayvancılıkla sağladığını ve sabah hayvanlarını almak için geldiğinde ahırın yıkılmış olduğunu anlatan Ünal Altunbaş, "Gündüz hayvanlarımızı getirdik, kapımızı kapattık, gittik. Gece olay meydana gelmiş. Biz de sonradan duyduk, olayın olduğunda burada değildik. İçeride 14 tane büyükbaş hayvan var, 2 inek ve 5 buzağı telef oldu. 7 tanesini kendi imkanlarımızla kurtardık. Büyüklerimizin yardımlarını bekliyorum. Ahırımız tamamen uçmuş, ineklerimiz ölmüş durumda. Ekmek kapımız kapandı" dedi.

Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraştıklarını ve hayvanlarının ölmesiyle ekmek teknelerinin kapandığını gözyaşları içerisinde anlatan Meral Altunbaş ise "Tek ekmek teknemiz burası, hayvanlarımızın çoğu göçük altında kaldı. Sabah geldiğimiz manzara çok kötüydü. Hiçbir şey yapamadık. Yetkililere haber verdik. Bunun altından nasıl kalkacağız bilmiyorum ama bir daha böyle dizip de yapabileceğimizi zannetmiyorum. Çok uzun senelerdir koşturduk, yaptık ama durum böyle. Lütfen bize yardım etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ