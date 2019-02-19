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Göçük Altında Kalan İkinci İşçinin Cesedi Çıkartıldı

1 saat önce

Göçük altında kalan ikinci işçinin cesedi çıkartıldı 500 tonluk kayanın altında kalan işçinin cesedi 24 saat sonra çıkartıldı MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen göçükte tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalan son 2 işçiden birinin daha cansız...

Göçük Altında Kalan İkinci İşçinin Cesedi Çıkartıldı, System.String[]
Göçük altında kalan ikinci işçinin cesedi çıkartıldı
500 tonluk kayanın altında kalan işçinin cesedi 24 saat sonra çıkartıldı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen göçükte tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalan son 2 işçiden birinin daha cansız bedeni çıkartıldı.
Milas'ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde bulunan taş ocağında dün saatlerinde meydana gelen göçükte 4 işçi ve 2 iş makinesi 500 ton ağırlıktaki kayanın altında kalmıştı. İş kazasından hafif yaralı olarak kurtulan işçi Tayfun Akıncı tedavi altına alınırken; kamyon şoförü Şükrü Otlak'ın cesedi dün akşam saatlerinde çıkartılmıştı.
Gece boyunca devam eden çalışmalarda tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalarak hayatlarını kaybeden kepçe operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu'nun yerleri 15 saat sonra tespit edildi. Cenazeleri çıkartmak için tüm ekiplerin seferber olduğu çalışmalarda, Engin Tutuk'un cansız bedeni 24 saat sonra çıkartılarak otopsi için morga kaldırıldı. Kocasının cenazesinin çıkartılmasını gözyaşları arasında izleyen acılı eşi, çevredekilerin yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.
Öte yandan, dün akşam saatlerinde cesedi çıkartılan kamyon şoförü Şükrü Otlak'ın Milas'ın Kırcağız Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenilirken, göçük altında kalan son işçi Servet Çapacıoğlu'nun cesedini çıkartma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

İşçi, Muğla, Milas, 3. Sayfa
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