BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI - Son Dakika
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BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI

29.05.2022 05:15

BURSA'nın İnegöl ilçesinde altyapı boru hattı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu oluşan göçük altında kalan işçi Seyithan Elinç (24), 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde altyapı boru hattı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu oluşan göçük altında kalan işçi Seyithan Elinç (24), 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Elinç'in sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi.

Olay, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Altyapı boru hattı çalışmaları sırasında oluşan toprak kayması sonucu işçi Seyithan Elinç, göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yol üzerinde açılan yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukurda vücudunun bel kısmından aşağısı toprak altında kalan Seyithan Elinç'i kurtarmak için seferber oldu. Mesai arkadaşları kurtarma çalışması sırasında Elinç'i bir an olsun yalnız bırakmayarak, destek ve moral vermeye çalıştı.

8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA KURTARILDI

Seyithan Elinç'i kurtarmak için harekete geçen 100 kişilik ekip, öncelikle olası bir başka göçük ihtimaline karşı önlem aldı. Elinç'in toprak altından zarar görmeden çıkartılması için titiz bir çalışma başlatıldı. 5 iş makinesi ve 5 oksijen tüpünün kullanıldığı 8 saatlik çalışma sonucu işçi, bulunduğu yerden kurtarılıp göçükten çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi Seyithan Elinç İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Elinç'in sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı

BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI

YORUMLAR
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Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı Altyapı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı Altyapı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURSA-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI - Son Dakika
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