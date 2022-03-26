Göçük altında kalan işçi 9 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika
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Göçük altında kalan işçi 9 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı

26.03.2022 15:58

Göçük altında kalan işçi 9 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde meydana gelen göçük altında kalan işçi, yaklaşık 9 saat süren çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Göçük altında kalan işçi 9 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde meydana gelen göçük altında kalan işçi, yaklaşık 9 saat süren çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Delikkaya Mahallesi'nde bir çinko madeninde sabah saatlerinde göçük yaşandı. Göçük altında kalan 2 kişiden Mustafa Kayadelen'incansız bedeni madenden çıkartıldı. AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri göçük altındaki diğer işçi Murat Erdil'i kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 9 saat süren çalışması sonrasında Murat Erdil'e sağ olarak ulaşıldı. Erdil, madenden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göçük altında kalan işçi 9 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi 9 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göçük altında kalan işçi 9 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika


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