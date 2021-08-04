Göçük altında kalan işçi hayata böyle baktı - Son Dakika

Göçük altında kalan işçi hayata böyle baktı

Yalova'da bir lisenin inşaatı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçinin umutlu bakışları kameralara yansıdı.

Yalova'da bir lisenin inşaatı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçinin umutlu bakışları kameralara yansıdı. Bağlarbaşı Mahallesinde yeni yapılan lisenin kanal inşaatı sırasında göçük meydana geldi. Bir işçi göçük altında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi sağ salim kurtardı. Göçük altında kalan işçi 112 ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göçük altında kalan işçinin umutlu bakışları kameralara yansırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. (Mehmet Buldu - İlkay Altay/İHA)

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