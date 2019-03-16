Son Dakika Haberleri: Göçük Altında Kalan İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Göçük Altında Kalan İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

55 dakika önce

İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan işçi Mehmet Ali Yalçın (65), düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan işçi Mehmet Ali Yalçın (65), düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçen çarşamba günü göçük meydana geldi. Arama-kurtarma çalışmalarında dün öğle saatlerinde işçi Mehmet Ali Yalçın'ın (65) cesedine ulaşıldı. Kayıp diğer işçi Mehmet Çiftçi'den (69) de dün gece saatlerinde acı haber geldi. İşçilerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yalçın için Bornova ilçesinde bulunan Hasanağa Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde talihsiz işçinin yakınları gözyaşları döktü. İnsaatta güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Ali Yalçın'ın cenazesi Naldöken Mezarlığına defnedilecek. Göçük altında kalan diğer işçi Mehmet Çiftçi'nin cenazesinin de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

(Ali Gözeten - Tolga Tahçı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:46 Kaynak: İHA

İzmir, Mehmet Ali Yalçın, İşçi, Güncel
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