Son Dakika Haberleri: Göçük Altında Kalan İşçilerin İsimleri Belirlendi

Göçük Altında Kalan İşçilerin İsimleri Belirlendi

9 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkısık Dağı'ndaki maden ocağında meydana gelen göçükte, kayaların altında kalan işçilerin isimleri belirlendi.

Göçük Altında Kalan İşçilerin İsimleri Belirlendi, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkısık Dağı'ndaki maden ocağında meydana gelen göçükte, kayaların altında kalan işçilerin isimleri belirlendi.

Muğla'nın Milas ilçesi ile Aydın'ın Karpuzlu ilçesi sınırında yer alan ve merkeze oldukça uzak ve ulaşımın güç olduğu bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı. Göçük altında Servet Çapacıoğlu, Şükrü Otlak ve soyismi henüz tespit edilemeyen Engin isimli işçilerin olduğu belirtildi.

Saat 10.45 sıralarında Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan işçilere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:26 Kaynak: İHA

İşçi, Milas, Muğla, 3. Sayfa
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