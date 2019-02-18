Göçük Altında Kalan İşçilerin İsimleri Belirlendi

Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkısık Dağı'ndaki maden ocağında meydana gelen göçükte, kayaların altında kalan işçilerin isimleri belirlendi.

Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkısık Dağı'ndaki maden ocağında meydana gelen göçükte, kayaların altında kalan işçilerin isimleri belirlendi.



Muğla'nın Milas ilçesi ile Aydın'ın Karpuzlu ilçesi sınırında yer alan ve merkeze oldukça uzak ve ulaşımın güç olduğu bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı. Göçük altında Servet Çapacıoğlu, Şükrü Otlak ve soyismi henüz tespit edilemeyen Engin isimli işçilerin olduğu belirtildi.



Saat 10.45 sıralarında Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan işçilere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. - MUĞLA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

2 Gündür Kayıp Olan Genç Kızın Cesedi Bulundu

Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı