Göçük Altında Kalan İşçinin Cenazesi Alındı
1 saat önce
Göçük altında kalan işçinin cenazesi alındıİZMİR - İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan ve günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet Ali Yalçın'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınırken, Mehmet Çiftçi'nin cenazesi...
Göçük altında kalan işçinin cenazesi alındı
İZMİR - İzmir
'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan ve günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet Ali Yalçın
'ın cenazesi İzmir Adli Tıp
Kurumundan yakınları tarafından teslim alınırken, Mehmet Çiftçi'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından yakınlarına teslim edilecek.
İzmir'in Konak
ilçesinde bulunan Halkapınar
semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçen çarşamba günü göçük meydana geldi. Arama-kurtarma çalışmalarında dün öğlen saatlerinde işçi Mehmet Ali Yalçın
'ın cesedine ulaşıldı. Kayıp diğer işçi Mehmet Çiftçi'den de dün gece saatlerinde acı haber geldi. İşçilerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yalçın'ın cenazesi, bugün aileleri tarafından teslim alındı. Mehmet Ali Yalçın'ın cenazesi, Naldöken Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. Mehmet Çiftçi'nin cenazesi de otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınacak.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:30 Kaynak: İHA
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