Son Dakika Haberleri: Göçük Altında Kalan İşçinin Cenazesi Alındı

Göçük Altında Kalan İşçinin Cenazesi Alındı

1 saat önce

Göçük altında kalan işçinin cenazesi alındıİZMİR - İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan ve günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet Ali Yalçın'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınırken, Mehmet Çiftçi'nin cenazesi...

Göçük Altında Kalan İşçinin Cenazesi Alındı, System.String[]
Göçük altında kalan işçinin cenazesi alındı

İZMİR - İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan ve günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet Ali Yalçın'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınırken, Mehmet Çiftçi'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından yakınlarına teslim edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçen çarşamba günü göçük meydana geldi. Arama-kurtarma çalışmalarında dün öğlen saatlerinde işçi Mehmet Ali Yalçın'ın cesedine ulaşıldı. Kayıp diğer işçi Mehmet Çiftçi'den de dün gece saatlerinde acı haber geldi. İşçilerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yalçın'ın cenazesi, bugün aileleri tarafından teslim alındı. Mehmet Ali Yalçın'ın cenazesi, Naldöken Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. Mehmet Çiftçi'nin cenazesi de otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:30 Kaynak: İHA

İzmir, Mehmet Ali Yalçın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Metro İnşaatındaki Göçükte İkinci İşçinin de Cansız Bedeni Enkazdan Çıkarıldı Zincirini Koparan Köpek, İş Görüşmesine Giden Kadına Saldırdı Cinnet Getiren Uzman Çavuş, Eşi ile Oğlunu Öldürüp İntihar Etti Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 22:09:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göçük Altında Kalan İşçinin Cenazesi Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]