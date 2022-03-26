Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

26.03.2022 15:48

Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde meydana gelen göçükte, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor.

Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde meydana gelen göçükte, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Delikkaya Mahallesinde bir çinko madeninde sabah saatlerinde göçük yaşandı. Göçük altında kalan 2 kişiden Mustafa Kayadelen'in cansız bedeni madenden çıkartıldı. AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekiplerinin göçük altındaki diğer işçi olan Murat Erdil'i kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Vali Şehmus Günaydın da madene gelerek göçük hakkında bilgiler alarak kurtarma çalışmalarını takip etti.

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Kayseri, Yahyalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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