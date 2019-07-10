Göçük altında kalan itfaiyeci özel elbisesini kestirmek istememiş

Denizli'nin Çameli ilçesinde, çatısı çöken ahırda mahsur kalan 5 ineği kurtarma çalışması sırasında duvarın yıkılması sonucu yaralanan itfaiye erinin, hastanede, yüksek ısıya dayanıklı özel iş elbisesinin kesilmesine, "devlet malına zarar vermemek" için karşı çıktığı ortaya çıktı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, çatısı çöken ahırda mahsur kalan 5 ineği kurtarma çalışması sırasında duvarın yıkılması sonucu yaralanan itfaiye erinin, hastanede, yüksek ısıya dayanıklı özel iş elbisesinin kesilmesine, "devlet malına zarar vermemek" için karşı çıktığı ortaya çıktı.



İmamlar Mahallesi Camiyanı mevkisinde 7 Temmuz Pazar akşamı Mehmet Tutkun'a ait ahırın duvarına bir tırın çarpması sonucu çöken çatının altında kalan 5 büyükbaş hayvanın kurtarılma çalışmasında yer alan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanı itfaiye eri Tanju Uğur, burada göçük altında kalarak yaralandı.



Yaralanan Uğur, arkadaşları tarafından kurtarılarak önce Çameli Devlet Hastanesinde ardından da Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Uğur'un hastanedeki tedavisi sürüyor.



Gerekli müdahalenin ardından servise alınan Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvanları kurtarma çalışması sırasında duvarın üzerine devrildiğini hatırlattı.

Göçük altında kaldıktan sonra ekiplerin kendisini kurtardığını anlatan Uğur, şöyle konuştu:

"İlk müdahale sonrası ambulansla hastaneye götürdüler. Bu esnada mesai arkadaşlarım hep yanımdaydı. Hastanede yüksek ısıya ve darbelere dayanıklı itfaiye elbisemi kesmek istediler. Buna itiraz ettim çünkü o benim hayatımı kurtardı. Devletimin bana verdiği elbiseyi kestirmeyerek masraf olmasın istedim. 100 liralık bir malzeme değildi. Amirlerim gelip bana 'senden daha değerli değil önemli olan sağlığın' dedikten sonra kestiler."

Uğur, hayatını hiçe sayarak görevini yerine getirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

İtfaiye amiri Halil Akın da personelinin hastanede elbisesini kestirmemek için uğraştığına tanık olunca ağladığını dile getirdi.

Mesai arkadaşının göçük altında kaldığını haber alınca hemen hastaneye gittiğini vurgulayan Akın, "Burada sağlık ekiplerinden 'sakın elbisemi kesmeyin diye' talebi oldu. Ben hemen duruma müdahale ederek elbisenin kesilmesini söyledim ve ikna oldu. Personelimi örnek davranışından dolayı kutluyorum." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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