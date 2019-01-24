Göçük Altında Kalan Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
28 dakika önce
Göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldıİZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde çöken üç katlı tarihi bir binanın enkazında kalan İbrahim Yardım adlı kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İZMİR - İzmir
'in Konak
ilçesinde çöken üç katlı tarihi bir binanın enkazında kalan İbrahim Yardım adlı kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Konak ilçesinde saat 15.30 sıralarında üç katlı tarihi bir binada çökme meydana geldi. Binada üç kişinin kaldığını öğrenen ekipler bir kişiyi kurtararak Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. İkinci kişinin olay anında binada olmadığı öğrenilirken, üçüncü kişinin de çöken binada olduğundan şüphelenen AFAD
ve itfaiye ekipleri kokuya duyarlı dedektör köpeklerin katılımıyla ve seyyar ışıklandırmalarla arama yaptı. Ekipler, yaptığı 9 saatlik çalışma sonucunda ilk önce enkazda kalan kişinin cep telefonunu buldu. Telefonun bulunmasının ardından çalışmalara hız veren ekipler daha sonra da 60 yaşındaki İbrahim Yardım'ın cansız bedenine ulaştı.
Yardım'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:49 Kaynak: İHA
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