Göçük altında kalan maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Göçük altında kalan maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan ve hayatını kaybeden maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan ve hayatını kaybeden maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıdem tazminatı ile ilgili yaptığı açıklamaların yüreklerine su serptiğini söyledi.

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Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında sabah saatlerinde -500 kotunda meydana gelen göçük altında kalan 25 yaşındaki maden işçisi Yunus Oku arkadaşlarının yardımı ile yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası yer üstüne çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan maden işçisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne Satı, baba Cemal ile kardeşi Emre Oku hastaneye geldiklerinde acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz madencinin cenazesi yapılan otopsinin ardından namazının kılınması için yaşadığı mahalle olan Belen Mahallesi'ndeki İsmet İnönü Ortaokulu bahçesine getirildi. Cenaze törenine Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS yöneticileri, çok sayıda maden işçisi, Oku ailesi ve yakınları katıldı. Maden işçisi Yunus Oku alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Türk İş Başkanı Atalay'dan kıdem tazminatı değerlendirmesi


Zonguldak'ın Ereğli ilçesine meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden maden işçisinin cenazesine katılmak için geldiğini ifade eden Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu tür kazaların yaşanmasını hiç istemediklerini dile getirdi. Maden işçisinin ailesine ve tüm madencilere başsağlığı dileyen Atalay gazetecilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıdem tazminatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Atalay konuşmasında "Cumhurbaşkanımız yaklaşık 2 saat evvel güzel bir açıklama yaptı. 45 gündür kıdem tazminatı ile uğraşıyoruz. Onla yatıyoruz, onla kalkıyoruz. Dilimizin döndüğü kadar Türkiye'yi yönetenlerin tamamına, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bunun doğru olmadığını, yanlış olduğunu ifade ettik. Takriben 5 milyona yakın el ilanı, Türkiye'nin 81 vilayetine 10 kilometreye varan bez afişler, illerdeki açıklamalar, hem müzakereyi hemde mücadeleyi birlikte sürdürdük. Kıdem tazminatı kızımızın çeyiz parası oğlumuzun düğün parası. Kıdem tazminatı yoksa ne sendikaya gerek var ne de sendikacıya gerek var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim bu haklı serzenişimizi 'Bu adil değil' diyerek ifade etmesi bizim içinde mutluluk verici. İnşallah kıdem tazminatı ile ilgili çalışanlarla ilgili olumsuz bir çalışma getirmezler. Olumsuz bir çalışma gelirse kabul etmek mümkün değil. Çünkü 40 sene çalışsanız aldığınız para 200 bin TL. Şu anda bazı uzmanların hazırladığı taslak şuydu; Bunun dörtte birini 60 yaşında verelim geri kalanını 75 yaşında verelim. En sonunda 45 gün sonra bundan vazgeçmek, özellikle de Cumhurbaşkanımızın bu meseleye el atıp da 'Bu adil değil' demesi bizim arkadaşlarımızın yüreğine su serpmiştir. İnşallah bu konu ülke gündemine bir daha gelmez de, yeteri kadar 45 gündür huzursuz olduk. Ülkenin yeteri kadar sıkıntıları ve problemleri var. Biz bu kervana katılmak istemiyoruz. Bu ülke varsa, iş yerleri varsa biz varız. Bu güne kadar Türk İş ne yakmaktan ne yıkmaktan hiç şiddet dilini kullanmadan meseleyi buraya getirdik. Ama olumsuz bir şey olursa bunun doğru olmadığını her türlü ortamda ifade etmeye devam ederiz." dedi.


Türk İş Başkanı Atalay beraberindekilerle yapılan açıklamaların ardından Ereğli ilçesinden ayrıldı. - ZONGULDAK

Türk İş, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göçük altında kalan maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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