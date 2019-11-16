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Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurtarıldı
6 saat önce
Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurtarıldıGAZİANTEP - Gaziantep'te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan 33 saat süren arama kurtarma çlışması ile yaralı olarak kurtarıldı Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa...
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:37 Kaynak: İHA
Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurtarıldı
GAZİANTEP - Gaziantep'te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan 33 saat süren arama kurtarma çlışması ile yaralı olarak kurtarıldı
Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'a Yaklaşık 33 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından yaralı olarak çıkarıldı.
Müjdeli haber Korkut Küçükcan'ın yakınları sevinç gözyaşlarına boğdu.
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