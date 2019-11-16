Son Dakika Haberleri: Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurtarıldı
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Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurtarıldı

6 saat önce

Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurtarıldıGAZİANTEP - Gaziantep'te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan 33 saat süren arama kurtarma çlışması ile yaralı olarak kurtarıldı Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa...

Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurtarıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan 33 saat süren arama kurtarma çlışması ile yaralı olarak kurtarıldı

Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'a Yaklaşık 33 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından yaralı olarak çıkarıldı.

Müjdeli haber Korkut Küçükcan'ın yakınları sevinç gözyaşlarına boğdu.

Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurtarıldı

Akkent Mahallesi, Gaziantep, Korkut, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:37 Kaynak: İHA
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