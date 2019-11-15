Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları yaklaşık 30 saattir aralıksız devam ediyor.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında dün saat 15.00 sıralarından yaşanan iskele çökmesinin ardından enkaz altındaki Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 30 saattir devam eden arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmadı.

Yaklaşık 7 yıldır inşaat çalışmaları devam eden ve bitmesi halinde Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olma özelliği taşıyacak olan Akkent Cami'nde çalışmalar sürüyor. Ölçüm yaparken inşaat alanındaki ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Küçükcan'ı bulabilmek için 250-300 kişilik ekipten oluşan AKUT, AFAD, UMKE, itfaiye ve belediye ekipleri büyük çaba sarf ediyor. 112 sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. Öte yandan olay yerinde termal kamera destekli Polis Özel Harekat ekipleri ile dedektör köpekler de hazır bekletiliyor.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)