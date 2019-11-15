Son Dakika Haberleri: Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları 21 saattir sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları 21 saattir sürüyor - Son Dakika

Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları 21 saattir sürüyor

7 saat önce

Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları 21 saattir sürüyorGAZİANTEP - Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları yaklaşık 21 saattir sürüyor.

Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları 21 saattir sürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları yaklaşık 21 saattir sürüyor.

Olay, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında dün saat 15.00 sıralarından yaşandı. İddiaya göre, mühendis Korkut Küçükcan, yaklaşık 7 yıldır inşaat çalışmaları devam eden ve bitmesi halinde Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olma özelliği taşıyacak olan Akkent Cami'nde ölçüm yaparken inşaat alanındaki ahşap iskele çöktü. Çökme ile büyük bir gürültü ve toz bulutu oluşurken inşaat mühendisi Kokrut Küçükcan da çöken ahşap iskelenin altında kaldı.

Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda AKUT, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları yaklaşık 21 saattir sürerken, olay yerinde bulunan Küçükcan'ın yakınlarının endişeli bekleyişi de sürüyor. Olay yerinde termal kameralar ve dedektör köpekler de hazır bulunuyor.

Olayın ardından camiye gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu incelemelerde bulunarak aile ile yakından ilgilendi.

Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları 21 saattir sürüyor

Gaziantep, Şahinbey, Korkut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(TEKRAR) HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı
Ölü bulunan İngiliz eski İstihbarat subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 20:57:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları 21 saattir sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]