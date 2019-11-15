Son Dakika Haberleri: Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları 30 saattir sürüyor
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Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları 30 saattir sürüyor

6 saat önce

Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları 30 saattir sürüyorGAZİANTEP - Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları yaklaşık 30 saattir aralıksız devam ediyor.

Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları 30 saattir sürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları yaklaşık 30 saattir aralıksız devam ediyor.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında dün saat 15.00 sıralarından yaşanan iskele çökmesinin ardından enkaz altındaki Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 30 saattir devam eden arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmadı. Yaklaşık 7 yıldır inşaat çalışmaları devam eden ve bitmesi halinde Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olma özelliği taşıyacak olan Akkent Cami'nde çalışmalar devam ediyor. Ölçüm yaparken inşaat alanındaki ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Küçükcan'ı bulabilmek için 250-300 kişilik ekipten oluşan AKUT, AFAD, UMKE, itfaiye ve belediye ekipleri çaba sarf ediyor. 112 sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. Yaklaşık 30 saattir devam eden aramaların mühendis Küçükcan bulunana kadar devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan olay yerinde termal kamera destekli Polis Özel Harekat ekipleri ile dedektör köpekler de hazır bekletiliyor.

Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları 30 saattir sürüyor

Gaziantep, Akkent, Korkut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:51 Kaynak: İHA
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